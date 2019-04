Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Konz, Seif-Wald-Ring

Konz (ots)

Im Zeitraum vom 18.04.2019, 18.00 Uhr - 23.04.2019, 08.30 Uhr wurde in Konz vor dem Anwesen Seif-Wald-Ring 52, ein dort geparkter VW Polo vorne links am Kotflügel durch ein anderes Fahrzeug erheblich beschädigt. Der oder die verantwortliche Fahrer/in entfernte sich nach dem Vorfall unerlaubt von der Unfallstelle. Zwecks Aufklärung des Sachverhaltes werden Hinweise an die Polizeiwache Konz unter der Telefonnummer 06501/92680 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Konz

Telefonnummer: 06501/92680

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell