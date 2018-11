POL-PDMT: Hachenburg. Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Hachenburg (ots) - Im Rahmen von Verkehrskontrollen fielen am Montag zwei Fahrer auf, die unter dem Einfluss von BTM ihr Fahrzeug führten und zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren. Gegen 16.30 Uhr wurden in Hachenburg eine 44 jährige Frau mit ihrem Motorroller und gegen 22.45 Uhr in Bad Marienberg ein 29 jähriger Pkw Fahrer diesbezüglich überprüft und müssen nun mit entsprechenden Strafverfahren rechnen.

