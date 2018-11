POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis - Einladung zur Eröffnung der neuen Polizeiliegenschaft Hattingen

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots) - Diese Einladung richtet sich ausschließlich an die örtlichen und überörtlichen Medienvertreter.

Die feierliche Eröffnung der neuen Polizeiliegenschaft Hattingen durch den Innenminister Herrn Herbert Reul findet statt:

am 04.12.2018 ab 09:30 Uhr in der Nierenhofer Straße 14 in 45525 Hattingen

Die offizielle Veranstaltung beginnt um 10:00 Uhr.

Daher laden wir alle interessierten Pressevertreterinnen und Pressevertreter herzlich zu diesem Termin ein.

Da der Termin innerhalb des geschützten Sicherheitsbereiches stattfindet, wird um schriftliche Anmeldung per Mail an das Postfach der Pressestelle bis zum 23.11.2018 gebeten. Ohne vorherige Anmeldung kann der Zutritt in das Gebäude nicht gewährt werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell