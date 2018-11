POL-EN: Wetter - Falscher Polizeibeamter meldet sich bei zwei Mal

Wetter (ots) - Am Abend des 14.11.2018 erhielten zwei ältere Wetteranerinnen auf der Wilhelm-Röntgen-Straße und der Straße Im Homberge einen Telefonanruf. Eine männliche Stimme meldete sich und gab an, Polizeibeamter zu sein. Im weiteren Gespräch informierte er die beiden Geschädigten über eine angebliche Einbrecherbande, wobei er sie nach ihren Wertgegenstände und personenbezogenen Daten ausfragte. Die Geschädigten fielen nicht auf den Trick herein und beendeten das Gespräch.

