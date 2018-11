POL-EN: Schwelm- Einbrecher gelangen über Glasdach an ein Fenster

Schwelm (ots) - Am Mittwoch, zwischen 17.00 Uhr und 19.45 Uhr, gelangten unbekannte Täter über das Vordach eines Wintergartens an ein Fenster eines Reihenhauses an der Feldstraße ein. Sie hebelten das Fenster auf und gelangten so in das Hausinnere. Nach bisherigen Feststellungen wurden mehrere Handtaschen entwendet.

