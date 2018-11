POL-EN: Ennepetal- Radfahrer beim Abbiegen erfasst

Ennepetal (ots) - Ein 23-jähriger Ennepetaler fuhr am Mittwochmorgen mit einem Peugeot auf der Holthauser Talstraße in Richtung B483. Als er nach rechts in die B483 abbiegen wollte, übersah er einen 31-jährigen Ennepetaler auf seinem Fahrrad. Der Fahrradfahrer fuhr auf der B483 auf der linken Seite der Fahrbahn in Richtung Radevormwald. Der Peugeot erfasste den Radfahrer, welcher sich durch den Zusammenstoß leicht verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

