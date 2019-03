Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Ermittlungserfolg zur Gewässerverunreinigung

Holzminden

Aufgrund der Zeugenaussagen und den daraus resultierenden intensiven Ermittlungen konnte am gestrigen Abend gegen 20.00 Uhr das genutzte 1000-Liter IBC-Fass, sowie die Wasserpumpe von Polizeioberkommissar Henning Steingräber und Polizeikommissar Christian Leßmann sichergestellt werden. Der 55-jährige Holzmindener, der für die Gewässerverunreinigung verantwortlich ist, konnte ermittelt werden und führte die Kollegen zu einer Baustelle, an der das Fass genutzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich in dem Fass zuvor Dieselkraftstoff befunden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

