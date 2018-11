POL-RT: Zahlreiche Körperverletzungsdelikte, Unfälle, Einbrüche, psychisch kranke Person

Reutlingen (ots) - Schlägerei

Am Sonntagmorgen ist ein 49-Jähriger in einem Lokal in der Seestraße von einem bislang unbekannten Gast mit einem Kopfstoß traktiert worden. Gegen 01.25 Uhr kam es zunächst in der Bar zu verbalen Streitigkeiten, bei denen bis zu acht Personen beteiligt waren. Hierbei wurde dem 49-Jährigen ein Kopfstoß versetzt, danach verlagerte sich sie Rauferei nach draußen. Bis zum Eintreffen der Polizei war ein Großteil der Beteiligten geflüchtet, Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Eine sofortige medizinische Versorgung beim Leichtverletzten war nicht erforderlich. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Reutlingen (RT): Junger Mann wird von unbekannter Personengruppe verletzt (Zeugenaufruf)

Bislang noch ungeklärt sind die Hintergründe für eine körperliche Auseinandersetzung, die sich am Samstagabend in der Reutlinger Innenstadt ereignet hat. Ein 16-Jähriger geriet kurz nach 18.00 Uhr am Zentralen Busbahnhof in eine verbale Auseinandersetzung mit einem bislang unbekannten Mann. Aus der anschließenden Schubserei wurde eine Schlägerei, in deren Verlauf weitere Männer hinzukamen und auch auf den 16-Jährigen einschlugen. Dieser konnte schließlich entkommen und mit dem Bus zu einem Schnellrestaurant in der Föhrstraße fahren. Dort hielten sich weitere Bekannte des Geschädigten auf. Anschließend kam es zum weiteren Gerangel zwischen dem Geschädigten und der zwischenzeitlich hinzugekommenen Personengruppe vom Busbahnhof. Es wurde mit Fäusten geschlagen und mit Füßen getreten. Die Freunde des jungen Mannes konnten die Personengruppe jedoch in die Flucht schlagen. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt. Das Polizeirevier Reutlingen bittet unter Tel. 07121/942-3333 um Hinweise.

Metzingen, B 312 (RT): Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 312, Höhe der Anschlussstelle Längenfeld, ist am Samstagvormittag nicht unerheblicher Sachschaden entstanden. Die drei beteiligten Fahrzeuge waren alle in Richtung Stuttgart unterwegs, als der Fahrer des ersten Pkw, ein Seat Leon, aufgrund des stockenden Verkehrs leicht abbremsen musste. Der nachfolgende 56-jährige Lenker eines Audi A5 bemerkte dies rechtzeitig und bremste sein Fahrzeug ebenfalls ab. Dies wiederum erkannte die dahinter fahrende 25-jährige Fahrerin eines Alfa Romeo zu spät. Sie fuhr auf den Audi auf und schob diesen noch leicht auf den bereits stehenden Seat. Während letzterer noch fahrbereit blieb, mussten die beiden anderen Pkw abgeschleppt werden, was zu einem leichten Rückstau auf der B 312 führte. Die Fahrzeuginsassen blieben alle unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand dagegen ein geschätzter Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Denkendorf/Ostfildern (ES): Verhaltensauffällige Person, Widerstand

In Denkendorf hat ein 37-jähriger Mann in den frühen Morgenstunden des Sonntags die Polizei auf Trab gehalten. Bereits um zwei Uhr fiel die Person in einer Tankstelle in der Marie-Curie-Straße auf, indem er sich verhaltensauffällig zeigte und Kunden verbal belästigte. Der Mann wurde von der hinzugerufenen Polizeistreife des Platzes verwiesen. Gegen 02.30 Uhr wurden über Notruf klopfende Geräusche, eventuell Schüsse, aus dem umliegenden Bereich der Tankstelle mitgeteilt. Wenig später wurde über Notruf eine männliche Person im Scharnhauser Park gemeldet, die drohende Worte von sich gegeben haben soll. Der Mann wurde von den Fahndungskräften an der dortigen , psychS-Bahnhaltestelle angetroffen. Es handelte sich um den 37-Jährigen, der zuvor in der Tankstelle aufgefallen war. Hierbei richtete er drohende Worte gegen die eingesetzten Polizeibeamten und hielt dabei seine Hände in den Hosentaschen. Da er den wiederholten Anweisungen, seine Hände aus den Taschen zu nehmen, keine Folge leistete, wurde er zu Boden gebracht und Handschließen angelegt. Der Mann wurde in eine psychiatrische Klinik verbracht.

Kirchheim (ES): Mann ins Gesicht geschlagen

Eine blutende Wunde im Gesicht hat sich ein 32-jähriger Mann am Sonntag kurz nach Mitternacht zugezogen. Der alkoholisierte Nachtschwärmer wurde gegen 0.30 Uhr von Passanten in der Paradiesstraße angetroffen. Es stellte sich heraus, dass er zuvor in eine körperliche Auseinandersetzung mit zwei Männern im Alter von 22 Jahren geraten war. Im Rahmen der Fahndung wurden die beiden Tatverdächtigen, die ebenfalls alkoholisiert waren, festgenommen. Eine sofortige medizinische Versorgung des Verletzten war nicht notwendig. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Abschluß der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Wer bei dem Gerangel welchen Beitrag geleistet hatte ist Gegenstand weiterer Ermittlungen durch das Polizeirevier Kirchheim.

Deizisau, B 10 (ES): Vom Sekundenschlaf überrascht

In den frühen Sonntagmorgenstunden ist bei einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall auf der B 10 glücklicherweise niemand verletzt worden. Eine 20-jährige Frau war kurz vor 05.00 Uhr in Richtung Göppingen unterwegs, als sie an der Anschlussstelle Deizisau in einen Sekundenschlaf fiel. Als sie wieder erwachte stand sie im Grünstreifen neben der B10. Zuvor hatte sie jedoch mehrere Leitpfosten und ein Verkehrsschild umgefahren. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 15.000 Euro. Der Führerschein der jungen Dame wurde noch an der Unfallstelle auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

Wendlingen (ES): Schlägerei am Bahnhof

Am Sonntagmorgen ist es kurz nach Mitternacht in der Bahnhofstraße zu einer handfesten Auseinandersetzung zweier Personengruppen gekommen. Zunächst gerieten die zwei Gruppen mit jeweils 5 - 10 Personen an der Unterführung zu den Gleisen in einen verbalen Streit. Es folgten Schubsereien, die schlussendlich in eine Schlägerei mündeten. Ein 19-jähriger Mann wurde dabei von einem anderen Mann mit einem Schlagring mehrfach gegen den Kopf geschlagen. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Auseinandersetzung verlagerte sich anschließend an den Busbahnhof. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreifen entfernte sich die Gruppe, von welcher die Hauptaggression ausging, in unterschiedliche Richtungen. Nach intensiver Fahndung mit mehreren Polizeistreifen konnten dann vier Personen aus dieser Gruppe, im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, im Bereich der S-Bahn festgestellt werden. Die Ermittlungen der Polizei bezüglich der Hintergründe und der Zusammenhänge des Vorfalles dauern noch an.

Tübingen (TÜ): Streitigkeit auf der Tanzfläche

Am Sonntagmorgen gegen 02.30 Uhr ist es in einer Diskothek zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Frauen gekommen. Was den Zwist auf der Tanzfläche ausgelöst hat, ist bislang noch unbekannt. Er war jedoch so heftig, dass zumindest eine der Frauen durch einen Faustschlag Verletzungen im Gesicht erlitten hat.

Tübingen (TÜ): Einbruchserie in der Tübinger Südstadt

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu mehreren Gebäuden in der Aixer Straße verschafft. Insgesamt wurden Werkstätten, Büroräume, Kellerräume und Privaträume von vier Geschädigten durchsucht. Neben Bargeld hatten es die Täter auch auf Computer bzw. Computerkomponenten abgesehen. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren. Der Wert des gesamten Diebesgutes wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

