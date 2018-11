POL-RT: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Reutlingen (ots) - Hohenstein (RT): Schwerer Verkehrsunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten hat sich am Freitagmittag ereignet. Eine 69-Jährige war kurz vor 13.30 Uhr mit einer Mercedes A-Klasse von Bernloch herkommend in Richtung B 312 unterwegs. An der Bundesstraße fuhr sie geradeaus in Richtung K 6737 weiter. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Lkw eines 33-Jährigen, der mit seinem 32-Tonner auf der B 312 von Engstingen kommend unterwegs war. Durch die Kollision wurde der Pkw nach rechts in die Einmündung der K 6737 geschleudert und kollidierte mit dem dort stehenden VW Bus einer 58-Jährigen. Die Unfallverursacherin und ihr 78 Jahre alter Beifahrer konnten sich nicht mehr selbst aus dem Fahrzeug befreien und mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Sie zogen sich so schwere Verletzungen zu, dass sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden mussten. Die Fahrerin des VW Bus verletzte sich ebenfalls. Sie wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. (ms)

Rückfragen bitte an:



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell