Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Steinewerfer wenig zielsicher und wurfstark

Kaiserslautern (ots)

Wenig zielsicher und wurfstark zeigte sich am Sonntag im Stadtgebiet ein 27-Jähriger. Der Mann stand am frühen Morgen vor einem Mehrfamilienhaus und wollte einen dort wohnenden Bekannten besuchen. Weil an der Eingangstür keine Klingel war, der Handyakku des 27-Jährigen leer und der Mann auch sonst keine Möglichkeiten sah Kontakt mit seinem Bekannten aufzunehmen, warf er Steine gegen dessen Fenster. Offensichtlich reichte die Wurfkraft des 27-Jährigen nicht bis ins vierte Obergeschoss, und er traf mehrfach ein Fenster darunter. Dort wohnt eine 50-Jährige. Der Bewohnerin im dritten Obergeschoss kam die Sache verdächtig vor, sie verständigte die Polizei. Die Beamten überprüften den Fall. Ein Schaden war durch den Steinewerfer nicht entstanden. Ob er seinen Bekannten noch besuchte ist nicht geklärt. |erf

