Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Kreispolizeibehörde Olpe: Tödlicher Badeunfall im Biggesee

Attendorn (ots)

Am Sonntagnachmittag (30. Juni) gegen 16.53 Uhr erhielt die Leitstelle Kenntnis, dass eine Person im Bereich der Badestelle "Schnüttgenhof" in der Bigge vermisst war. Ein 38-jähriger war mit seinen Kollegen zunächst in hüfttiefem Wasser baden und wurde plötzlich nicht mehr gesehen. Bei sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen fanden die Rettungskräfte den leblosen Mann wenige Meter vom Ufer entfernt in ca. acht Meter Tiefe. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Es wird von einem Badeunfall ausgegangen. Im Einsatz waren neben der Polizei, die DLRG, die Feuerwehr, der Rettungsdienst und das Deutsche Rote Kreuz.

