Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrzeuge in Saalhausen beschädigt

Kirchhundem (ots)

In Saalhausen kam es am vergangenen Wochenende zu einer Reihe von Sachbeschädigungen an Pkw. In der Nacht zu Samstag zerstachen unbekannte Täter in der Schwalbenstraße einen Reifen, ein weiterer war luftleer. Zudem war die Stoßstange zerkratzt. In der Straße "Böddes" wurden in der folgenden Nacht drei Fahrzeugen zerkratzt und damit erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei nimmt Hinweise auf die Täter unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

