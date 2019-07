Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Rollerfahrer kommt auf Schotter zu Fall

Drolshagen (ots)

Am Sonntag gegen 13.45 Uhr stürzte ein 50-Jähriger mit seinem Roller. Er war auf der Straße "Lohwiese" in Fahrtrichtung Hammerteich unterwegs und kam am Rand der Fahrbahn auf eine Schotterschicht. Dabei verlor er die Kontrolle über das Krad und stürzte. Aufgrund der Schwere der Verletzungen brachte ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus. An dem Roller entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell