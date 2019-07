Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 7-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Drolshagen (ots)

Eine 7-Jährige ist am Freitag (28. Juni) gegen 17.10 Uhr auf der Straße "Alte Landstraße" von einem herannahenden Pkw vermutlich angefahren worden. Das Kind lief, ohne auf den querenden Verkehr zu achten, auf die Fahrbahn. Dabei nahm sie einen von rechts kommenden Suzuki nicht war. Der Fahrer leitete noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte aber nach seinen Angaben eine leichte Kollision nicht verhindern. Das Mädchen gab an, dass sie nicht mit dem Fahrzeug in Kontakt gekommen und gestolpert war. Die Ermittlungen dauern hierzu an. Das Mädchen verletzte sich durch den Sturz am Fuß und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

