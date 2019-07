Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Trickdieb erbeutet 100 Euro

Lennestadt (ots)

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Meggener Straße in Meggen sprach am Freitagmittag (28. Juni) gegen 12 Uhr ein Mann einen 82-Jährigen an, um ihn um eine Unterschrift und eine Spende zu bitten. Auf dem Unterschriftenblatt war das Logo einer bekannten Hilfsorganisation abgedruckt, weswegen der Geschädigte sein Portemonnaie herausholte und Kleingeld suchte. Dabei hielt er dieses vor seinen Körper. Da er kein Kleingeld fand, ging er, ohne zu unterschreiben, zu seinem Auto und fuhr nach Hause. Dort stellte er fest, dass zwei 50-Euro-Scheine aus seinem Portemonnaie fehlten. Nach Angaben des Geschädigten sprach der Mann kein Deutsch, war jung und hatte einen dunkleren Hauttyp. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Da es sich bei dem Spendensammler wahrscheinlich um eine polizeibekannten Trickdiebstahl handelt, rät die Polizei, Bargeldspenden am besten nur per Überweisung an Ihnen bekannte Organisationen zu überweisen. Wer angesprochen wird, sollte sich nicht bedrängen lassen und genügend Abstand zwischen sich und den Spendensammler bringen, auf sich aufmerksam machen und gegebenenfalls die Polizei informieren.

