Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit einem verletzten Pedelec-Fahrer

Attendorn (ots)

Am Samstagmittag gegen 13:25 Uhr befuhr eine 22-jährige Fahrzeugführerin aus Attendorn mit ihrem Pkw die L 512 von Attendorn kommend in FR Olpe. Sie beabsichtigte im Bereich Schnüttgenhof nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Dabei übersah sie einen 41-jährigen Pedelec-Fahrer, aus Herzebrock-Clarholz, der den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg befuhr. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwerverletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 550 Euro.

