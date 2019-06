Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall:Auflieger rutscht von LKW, Exhibitionist in Ladengeschäft, versuchter Einbruch, Diebstahl und Unfall

Aalen (ots)

Rot am See: Auflieger rutscht seitlich von Zugmaschine

Als ein 48 Jahre alter Trucker mit seinem Mercedes-Truck und angehängtem Sattelauflieger am Montag kurz vor 7:00 Uhr von der Steinäckerstraße nach rechts in die Blaufelder Straße einbiegen wollte, rutsche ihm, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, der Auflieger von der Zugmaschine. Die Zugmaschine war im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Zur Bergung des Aufliegers musste eine Ersatzmaschine organisiert werden. Der Sachschaden an dem Auflieger beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Crailsheim: Mann entblößt sich in Laden

Am Montag gegen 10:30 Uhr betrat ein Mann ein Ladengeschäft in der Ludwigstraße. Nach einem kurzen Gespräch mit der Verkäuferin fiel der dieser auf, dass der Mann an seinem entblößten Geschlechtsteil manipuliert. Die Verkäuferin verwies ihn daraufhin des Ladens.

Laut der Zeugin hatte der Mann ein nordafrikanisches Aussehen, war 20-25 Jahre alt, 160 cm groß und trug einen kurzen, schwarzen Vollbart. Dazu sprach er gut Deutsch.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Obersontheim: Versuchter Einbruch in Supermarkt

Ein bislang unbekannter Täter stieg zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen mit einer Leiter auf das Dach eines Supermarktes in der Straße Stockäcker. Dort entfernte er drei Dachziegel und schnitt die darunter liegende Folie auf. Vermutlich wurde der Täter gestört, weswegen er von einer weiteren Tatausführung Abstand nahm. Der Vorfall wurde erst bemerkt, nachdem nach einem starken Regenfall Wasser in das Gebäude eindrang. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Zeugenhinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Bühlertann unter der Rufnummer 07973 / 5137 entgegen.

Mainhardt: Diebstahl aus Forstanhänger

Aus einem Anhänger, in welchem Forstmaterial gelagert war, wurde zwischen Samstagmittag und Montagmorgen unter anderem eine Umlenkrolle, ein Werkzeugkoffer, ein Maßband, 25 Liter Kraftstoff und 20 Liter Kettenöl entwendet. Der Anhänger wurde durch Forstarbeiter am Freitag im Distrikt Hirschheeg bei den dortigen Windrädern südlich der B14 abgestellt. Zum Abtransport des Diebesgutes wurde vermutlich ein PKW verwendet.

Schwäbisch Hall: PKW kollidiert mit Pedelec

Am Montag um 07:40 Uhr befuhr ein 33-jähriger Ford Fiesta-Lenker die Raiffeisenstraße in Fahrtrichtung Kreisstraße 2600. Auf Höhe der Einfahrt zu einem dortigen Supermarkt bog der PKW-Lenker nach rechts in Richtung Kundenparkplatz ab und übersah hierbei einen 45-jährigen Pedelec-Lenker, der ihm auf dem dortigen Gehweg entgegen kam. Der Radfahrer, der einen Fahrradhelm trug, kam hierbei zu Sturz und verletzte sich schwer. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

