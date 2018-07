POL-HI: Festnahme nach Trickbetrug

Hildesheim (ots) - Die Hildesheimer Polizei warnt seit geraumer Zeit vor Trickbetrügern, die es auf Rentner abgesehen haben und ihnen vorgaukeln, sie seien ein Verwandter, der gerade in finanzieller Not sei und dringend und am besten sofort mit einer größeren Geldsumme ausgestattet werden sollte.

So auch in diesem Fall. Dem 81jährigen Geschädigten aus Hildesheim wurde in einem noch unbekannten Zeitraum - mindestens ein halbes Jahr - vorgegaukelt, dass es einen Neffen eines Bekannten gebe, der für Arztbesuche Geld benötige.

In diesem Zeitraum zahlte der Geschädigte in mehreren Fällen über 1000 Euro an den Bekannten.

Am heutigen Tage wurde durch den Betrüger wieder zu dem Geschädigten Kontakt aufgenommen. Zum vereinbarten Zeitpunkt wartete der Geschädigte in seinem Wohnhaus auf den Täter. Allerdings war die Polizei ebenfalls alarmiert und erwartete den Trickbetrüger bereits.

Dort konnte er von der Polizei festgenommen werden.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ronny Bauer, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell