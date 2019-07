Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 16-Jähriger bei Rollerunfall verletzt

Drolshagen (ots)

Am Sonntagnachmittag (30. Juni) gegen 16 Uhr hat sich ein 16-Jähriger bei einem Verkehrsunfall mit seinem Roller auf der Straße "Unter den Fichten" in Heimicke verletzt. Der 16-Jährige befuhr vor einem befreundeten Rollerfahrer die Straße in Richtung Schreibershof. In einer Linkskurve schaut er sich nach dem nachfolgenden Leichtkraftrad um und überfuhr dabei aufgrund eines Fahrfehlers den Randstreifen. Nach einer kurzen Fahrt in der Uferböschung kam er zu Fall. Der Kradfahrer wurde mit einem Rettungswagen zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht und verblieb dort stationär. Am Krad entstand ein geringer Sachschaden.

