Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 15-jährige Rollerfahrerin und 14-jährige Sozia verletzt

Attendorn (ots)

Ein weiterer Rollerunfall hat sich am Sonntagabend (30. Juni) gegen 20.40 Uhr auf der Straße "Am Zollstock" ereignet. Eine 15-Jährige fuhr mit ihrem Roller von einem Parkplatz, der sich gegenüber dem Bahnhof befindet, in einen Kreisverkehr ein. Nach eigenen Angaben rutschte ihr der Reifen weg und sie stürzte mit dem Roller auf die linke Seite. Dabei wurden sowohl die 15-Jährige als auch ihre 14-jährige Sozia verletzt. Beide brachten Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Roller entstand geringer Sachschaden.

