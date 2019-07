Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Eine Kiste Bier zu viel

Lennestadt (ots)

Aufmerksame Zeugen beobachteten am Sonntag gegen 14.40 Uhr auf der Strecke zwischen Würdinghausen und Oberhundem einen in Schlangenlinien fahrenden PKW. Ihnen war der Fahrer wenige Minuten zuvor in einer Tankstelle in Altenhundem beim Kauf einer Kiste Bier aufgefallen. Sie verständigten die Polizei, die schließlich den 39-jährigen Fahrzeughalter in seiner Wohnung antreffen konnte. Dieser stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen hohen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Er gab an, nur am Vorabend Bier getrunken zu haben. Eine Anzeige sowie eine Blutprobe wurde fällig, der Führerschein sichergestellt.

