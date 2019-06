Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190627-1: Respekt vor so viel Hartnäckigkeit - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 22-jähriger Mann flüchtete auf einem Motorroller vor der Polizei. Die Beamten stellten den Mann. Er stand vermutlich unter Drogeneinfluss.

Polizisten bemerkten am Dienstag (25. Juni) um 16:30 Uhr auf der Venloer Straße einen Rollerfahrer. Der Mann trug keinen Schutzhelm und fuhr auf dem Gehweg. Versuche, den Mann zum Anhalten zu bewegen, schlugen fehl. Er missachtete die Anhaltesignale und fuhr in Schlangenlinien vor dem Streifenwagen, um ein Überholen zu erschweren. Auf der Nettegasse bog er nach rechts auf ein bestelltes Feld. Am Trappenkreuz bremste der Mann, legte den Roller ab und lief über ein gemähtes Feld davon. Die Beamten holten ihn ein und nahmen den 22-jährigen Pulheimer fest. Erste Reaktion des Mannes war, dass er bereits zehnmal erfolgreich vor der Polizei geflüchtet sei und nun, beim elften Mal, festgenommen werde. "Respekt vor so viel Hartnäckigkeit!" attestierte er den Beamten gegenüber, die sich beide leicht verletzten. Er verweigerte die Angabe seiner Personalien. Die Beamten nahmen den aggressiven 22-Jährigen mit zur Wache und stellten die Daten dort fest. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Das am Roller angebrachte Kennzeichen lag als gestohlen ein. Es wurde am 18. Juni in Köln-Seeberg gestohlen. Den Roller stellten die Beamten sicher. Nach der Identitätsfeststellung entließen sie ihn und leiteten ein Strafverfahren ein. (bm)

