POL-REK: 190626-4: Einbrecher-Duo festgenommen - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei am Dienstag (25. Juni) zwei Einbrecher festgenommen.

Der 34-jährigen Zeugin fielen gegen 21:15 Uhr zwei Männer auf, die sich auffällig verhielten und in einen Garten eines Hauses in der Hermann-Löns-Straße liefen. Als sie das Duo mit einer Handtasche zurückkommen sah, verständigte sie die Polizei und beobachtete die Männer weiterhin. Dank ihrer detaillierten Schilderungen trafen Polizeibeamte die beiden Tatverdächtigen (34/36) kurze Zeit später im Bereich der Hans-Böckler-Straße an. Wie die Beamten feststellten, hatten die Männer die Handtasche kurz zuvor aus dem Haus einer 42-jährigen Anwohnerin der Hermann-Löns-Straße gestohlen. Die 42-Jährige hatte nach eigenen Angaben ihre Terrassentür kurz zum Lüften offen gelassen. Die Beamten nahmen beide Männer fest. Der 36-Jährige war erst am Vortag aus der Haft entlassen worden. Er trat in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen diverser Eigentumsdelikte in Erscheinung. Da beide bei ihrer Tat möglicherweise unter Drogeneinfluss standen, entnahm ihnen ein Arzt eine Blutprobe. Der 36-Jährige wird heute einem Haftrichter vorgeführt. (nh)

