POL-REK: 190626-2: 17-Jähriger nach Verkehrsunfall schwerverletzt - Frechen

Ein Kradfahrer fuhr auf ein parkendes Auto auf und verletzte sich dabei schwer.

Der 17-Jährige fuhr am Dienstag (25. Juni) um 23:00 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Holzhausenstraße in Richtung Lutherstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er in Höhe der Hausnummer 11B einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen und kollidierte mit diesem. Der 17-Jährige kam nach Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (bm)

