POL-REK: 190625-4: Einbrüche zur Nachtzeit - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In zwei Fällen stiegen Einbrecher durch ein gekipptes Küchenfenster ein und stahlen Wertgegenstände.

Am Samstag (22. Juni) stiegen Unbekannte in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 02:30 Uhr im Iltisweg in eine Wohnung eines 36-Jährigen ein. Die Täter entwendeten unter anderem den Autoschlüssel eines Audi A6 und fuhren mit diesem davon. Am Dienstag (24. Juni) stiegen Unbekannte in der Zeit zwischen 23:30 Uhr und 05:00 Uhr in der Erftaue in die Wohnung einer 35-Jährigen ein. Die Täter entwendeten ihre Handtasche und flohen unerkannt.

In beiden Fällen ließen die Wohnungsinhaber über Nacht die Küchenfenster in Kippstellung geöffnet.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet unter Telefon 02233 52-0 um Hinweise. Des Weiteren rät die Polizei allen, die wegen der hohen nächtlichen Temperaturen das Bestreben haben, für ein wenig Abkühlung zu sorgen, es den Tätern nicht zu leicht zu machen und den Zugang zur Wohnung oder Haus nicht ungesichert zu lassen. Gekippte Fenster stellen für geübte Einbrecher kein Hindernis mehr dar. Im Internet finden Sie unter: http://url.nrw/ZtV weitere Informationen rund um den Einbruchschutz inklusive unserer Beratungstermine. (bm)

