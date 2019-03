Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

55452 Windesheim, Kreisstraße 47 (ots)

Am Sonntag, den 31.03.2019, um 15.15 Uhr, kam es auf der K47 bei Windesheim zu einem schweren Motorradunfall. Ein 24-Jähriger befuhr mit seiner Maschine die K47 aus Richtung der Landesstraße 236 kommend, in Richtung Hergenfeld. In Höhe von Windesheim kam der Kradfahrer im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und schleuderte ins Feld. Mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen am Arm blieb er liegen. Der Motorradfahrer wurde vom Notarzt vor Ort erstversorgt und anschließend in eine Klinik eingeliefert. Das Zweirad eines japanischen Herstellers musste abgeschleppt werden. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt.

