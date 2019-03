Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Schlägerei in Diskothek

55545 Bad Kreuznach, Am Grenzgraben (ots)

Am Sonntag, den 31.03.2019, um 06.00 Uhr, wurde der Polizei Bad Kreuznach mitgeteilt, dass sich vor einer Diskothek im Gewerbegebiet Am Grenzgraben zwei Männer schlagen würden. Beim Eintreffen der Polizei konnte noch einer der Streithähne angetroffen werden. Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 47-jährige Mann aus der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen bereits in den Räumen der Disko in eine Auseinandersetzung verwickelt war. Die beiden Kontrahenten setzten ihren handfesten Streit vor der Tür fort bis Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes dazwischen gingen. Beim Versuch die Beiden zu trennen, richteten sich die Aggressionen des amtsbekannten Mannes plötzlich gegen die Türsteher. Die setzten Pfefferspray ein um den alkoholisierten Angreifer zu bändigen. Mit brennenden Augen musste er in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Es wurden mehrere Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-100

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell