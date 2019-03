Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht - Fahrer flüchtete aus gutem Grund

Bad Münster a. St., Weinbergstraße (ots)

Am Freitagnachmittag kam es gegen 15:39 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Bad Münster am Stein. Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Thüringen kollidierte zu diesem Zeitpunkt beim Wenden in der Weinbergstraße mit einem Metallzaun und beschädigte diesen. Zeugen beobachteten den Unfall und informierten die Polizei. Der 33-Jährige kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden und fuhr davon. Die Beamten konnten den 33-Jährigen wenig später persönlich antreffen. Hierbei stellte sich heraus, dass dem 33-Jährigen bereits vor längerer Zeit die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Des Weiteren hatte er den heutigen Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht. Ein Test ergab einen Wert von 1,28 Promille. Dem 33-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Unfallschaden an dem Zaun wurde auf ca. 800,- EUR geschätzt. Am Pkw des 33-Jährigen entstand ein Sachschaden in ähnlicher Höhe.

