Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Warnung an alle Hundebesitzer Erneutes Auffinden von präparierten Hühnereiern in der Gemarkung Dromersheim

Bingen-Dromersheim (ots)

Wie bereits vielfach in den Jahren 2015 und 2016 gemeldet, wurde am letzten Wochenende erneut von spielenden Kindern in der Gemarkung Bingen-Dromersheim, unweit der Ortslage, ein mit stinkendem Vogelvergrämungsmittel präpariertes Ei aufgefunden.

Der bislang unbekannte Verursacher legte die Eier in der Vergangenheit in der Nähe von Spazierwegen ab, vermutlich um Hundebesitzer zum Anleinen ihrer Vierbeiner zu bewegen.

Im eigenen Interesse werden alle Hundebesitzer gebeten, ihre Tiere nicht frei laufen zu lassen.

Bei Hinweisen auf den Verursacher oder neue Funde wenden Sie sich bitte an das Fachkommissariat bei der Kriminalinspektion Bad Kreuznach unter Telefon 0671-8811-0 oder die Polizeiinspektion Bingen unter 06721-905-0

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 92000-215

E-Mail: pdbadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell