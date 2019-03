POL-PDKH: Arbeitsunfall mit schwerverletzter Person

Polizeidirektion Bad Kreuznach

Am Donnerstagnachmittag kam es in Bad Münster a.S. zu einem Arbeitsunfall, bei dem eine Person schwerverletzt wurde. Auf einer Baustelle sollte zur Errichtung eines mehrgeschossigen Mehrfamilienhauses ein Treppenhaus installiert werden. Der 54-jährige Mann führte Ausrichtarbeiten beim Einsetzen eines Zwischenpodestes durch. Beim Ausrichten brach aus bislang ungeklärten Gründen das oberste Treppenelement aus der Verankerung und stürzte eine Etage tiefer. Hierbei wurde der Mann mit die Tiefe gerissen und sein Bein dabei eingeklemmt. Erst nach Sicherung und Abstützen der Bauelemente konnte der Mann circa 2 ½ Std. nach dem Einsturz befreit und ins Krankenhaus verbracht werden. Der Zustand des Mannes ist nach derzeitigem Stand kritisch.

