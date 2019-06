Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190625-2: Autofahrer nach Zusammenstoß mit Fahrrad gesucht - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Sonntag (23. Juni) ist eine 19-jährige Radfahrerin auf der Brückenstraße mit einem Auto zusammengestoßen.

Die 19-Jährige fuhr gegen 11:30 Uhr auf dem Fuß- und Radweg "Am Weidenbach" in Richtung Kanalstraße. An der Einmündung des Radweges in die Brückenstraße beabsichtigte die junge Radfahrerin, geradeaus weiter in Richtung Kanalstraße zu fahren. Auf der Brückenstraße kollidierte sie mit dem Auto, das rechts aus Richtung Escher Straße kam. Die 19-Jährige wurde leicht verletzt. Der Fahrer des Autos, ein etwa 1,70 Meter großer, 40-jähriger Mann, stieg aus und beschwerte sich über die Frau. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Autofahrer oder seinem Fahrzeug (dunkler SUV) machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

