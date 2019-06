Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190625-1: Verletzter zeigt Raubdelikt an - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 34-jähriger Mann hat Erinnerungslücken nach einem vermeintlichen Raub. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere ein Pärchen in einem grauen Mercedes der A-Klasse.

Der 34-Jährige war eigenen Angaben zufolge am Donnerstag (20. Juni) im Rahmen eines Sommerfestes an der Grillhütte des Europa-Gymnasiums in der Phillip-Schneider-Straße. Gegen 03:00 Uhr trat er gemeinsam mit einem Bekannten den Heimweg an. Von da an bis zum nächsten Morgen (09:00 Uhr) fehlen ihm jegliche Erinnerungen. Er wachte zum Teil unbekleidet in einem grauen Mercedes der A-Klasse auf. Darin saß eine etwa 50-jährige Frau nebst ihrem Ehemann, die den 34-Jährigen nach Hause fuhren. Die 50-Jährige gab an, in seiner Nähe eine Gruppe unbekannter Männer gesehen zu haben. Dem 34-Jährigen fehlen sein schwarzes Mountainbike, sein Mobiltelefon, Schuhe, Cap und Hose sowie seine Geldbörse. Verletzt war er im Gesicht, an der Schulter und am Ellenbogen. Er begab sich selbständig in ärztliche Versorgung.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Insbesondere wird das hilfsbereite Paar gesucht, das den Verletzten zu seiner Wohnanschrift brachte. Unter Telefon 02233 52-0 sind die Ermittler des Kriminalkommissariates 22 in Kerpen erreichbar. (bm)

