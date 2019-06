Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Containeraufbrüche

Wickede (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch wurden in Wickede im Bereich der Bahnhofsstraße und der Christian-Liebrecht-Straße drei Baucontainer aufgebrochen. Die unbekannten Täter gelangten in die Container, in dem sie die Türen aufhebelten beziehungsweise die Vorhängeschlösser aufbrachen. Bei der Tat wurde Werkzeug und eine kleinere Menge Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell