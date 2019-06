Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Leichtverletzte Radfahrerin

Lippstadt (ots)

Ein 72-jähriger Autofahrer aus Lippstadt befuhr heute gegen 8.10 Uhr die Erwitter Straße in Richtung Innenstadt. An der Straßeneinmündung der Bökenförder Straße bog er nach rechts ab, ohne hierbei eine 57-jährige Lippstädter Radfahrerin zu bemerken. Sie befuhr den dortigen Radweg ebenfalls in Richtung Innenstadt und wollte die Bökenförder Straße überqueren. Im Straßeneinmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin fiel hin und verletzte sich leicht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von zirka 850 Euro. (reh)

