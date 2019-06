Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Schlägerei in der Schlesischen Straße

Soest (ots)

Am Samstagabend, gegen 19.50 Uhr, befand sich eine Gruppe von zirka sieben Personen an einer Bushaltestelle an der Schlesischen Straße in Soest und konsumierte Alkohol. Kurz darauf kam eine Gruppe von schätzungsweise 15 Personen in deren Nähe und konsumierte ebenfalls Alkohol. Nach Zeugenangaben sollen dann Teile der größeren Personengruppe die andere Gruppe beleidigt haben. Hieraus entwickelte sich eine Schlägerei, in deren Verlauf die kleinere Gruppe mit Ästen, Baseballschlägern und Glasflaschen angegriffen wurden. Ein 37-jähriger und 43-jähriger Soester mussten anschließend leichtverletzt mit dem Rettungswagen in ein Soester Krankenhaus gebracht werden. Sie konnten es jedoch nach ambulanter Behandlung anschließend wieder verlassen. Vor Eintreffen der Polizei flohen die Teilnehmer der größeren Gruppe vom Tatort. Die Teilnehmer der größeren Gruppe werden als zirka 25 Jahre alt, indischer, türkischer und eventuell arabischer Herkunft beschrieben. Einer von ihnen trug ein rotes T-Shirt, einer ein weißes T-Shirt, ein dritter eine Jeansjacke und eine vierte Person eine rote Kappe. Weitere Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

