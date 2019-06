Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfallflucht am Parkplatz am Bahnhof

Soest (ots)

Schätzungsweise 2.000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ausparken, auf dem Parkplatz am Bahnhof in der Bahnhofsstraße in Soest. Dort hatte gestern zwischen 8 Uhr und 13 Uhr eine Warsteinerin einen grünen Opel Corsa geparkt und nach dem Verlassen des Parkplatzes am nächsten Halt die Lackbeschädigungen an der hinteren linken Fahrzeugseite bemerkt. Der Unfallverursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell