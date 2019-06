Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Auf den Wagen gerollt

Soest (ots)

Am Montag, gegen 9 Uhr, befuhr eine 65-jährige Autofahrerin mit ihrem blauen VW Eos die Straße Walburger Tor in Richtung Brüder-Walburger-Wallstraße. Auf Höhe der Einmündung zur Brüder-Walburger-Wallstraße hielt vor ihr die Fahrerin eines schwarzen SUV, vermutlich ein Volvo an, um eine kreuzende Fußgängerin über die Straße zu lassen. Als der SUV-Fahrerin beim Anfahren der Wagen ausging, rollte sie leicht nach hinten und stieß mit der VW-Fahrerin zusammen. Da die VW-Fahrerin dachte, dass kein Schaden am Auto entstanden sei, setzte sie ihre Fahrt fort, musste jedoch später trotzdem einen Schaden am Wagen feststellen. Die Fahrerin des schwarzen SUV hatte blonde, schulterlange Haare. Die Polizei bittet nun die Volvo-Fahrerin oder Zeugen sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. Der Sachschaden am VW Eos wird auf 1.500 Euro geschätzt. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell