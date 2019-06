Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Lauten Knall gehört

Bad Sassendorf (ots)

Ein schwarzer Audi A6 wurde in der Zeit zwischen Samstagabend, 22 Uhr und Sonntagmittag, 11.40 Uhr, an der Oststraße in Bad Sassendorf beschädigt. Nach Tatentdeckung konnte festgestellt werden, dass der an Straße geparkte Wagen einen Kratzer in der linken Seitenscheibe hat und der Außenspiegel abgebrochen war. Gegen 3 Uhr in der Nacht hörte eine Zeugin noch einen lauten Knall und das Geräusch eines Motorrollers. Ob dieser für den Unfall ursächlich ist, kann zurzeit nur vermutet werden. Hinweise auf einen Verursacher liegen bislang nicht vor. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell