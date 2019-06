Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Unfallflucht auf Parkplatz

Erwitte (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 11 Uhr und 12.45 Uhr, beschädigte vermutlich ein anderer Verkehrsteilnehmer mit seinem Wagen einen silbernen Kia. Der Wagen war zuvor in einer Parkbucht des Parkplatzes am Solering geparkt worden. Als der Geschädigte zurückkehrte stellte er deutliche Kratzer am vorderen Radkasten fest. Der Schaden wird auf zirka 2.500 Euro beziffert. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

