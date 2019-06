Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Unfallflucht Landwehrweg

Lippetal (ots)

Ein blauer VW Touareg mit Pferdeanhänger wurde am Sonntag, in der Zeit zwischen 15.45 Uhr und 16.20 Uhr am Landwehrweg am Fahrbahnrand geparkt. Bei ihrer Rückkehr stellte die Nutzerin des Wagens dann tiefe Kratzspuren im Bereich der Beifahrerseite fest. Der Sachschaden wird auf zirka 1.000 Euro beziffert. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

