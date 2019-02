Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallflucht

Brohl (ots)

Anwohner der Neugasse in Brohl stellten am Samstagmorgen eine großflächige Ölspur sowie diverse Fahrzeugteile auf der Straße fest. Den Spuren nach zu urteilen, fuhr in der vorherigen Nacht ein Fahrzeug gegen vor Ort befindliche Palisaden und beschädigte sich hierbei die Ölwanne. Die Beamten der Polizei Cochem konnten der hinterlassenen Ölspur bis zum verursachenden Fahrzeug, einem Transporter mit NR-Zulassung, folgen. Dieser wurde, vom bisher noch unbekannten Fahrer, noch innerhalb der Ortslage Brohl abgestellt. Ermittlungen zum Fahrer wurden bereits eingeleitet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cochem.

