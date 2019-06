Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Bremsteile lösten sich

Lippstadt (ots)

Am Montag, gegen 8.10 Uhr, befuhr ein 14-jähriger Fahrradfahrer aus Lippstadt den Radweg an der Westernkötter Straße in Richtung Südstraße. Vor der dortigen Kreuzung betätigte er die Vorderradbremse. Vermutlich aufgrund eines technischen Mangels löste sich ein Teil der Bremse und verkeilte sich im Vorderrad. Hierdurch löste sich die Vorderradgabel, wodurch der 14-Jährige zu Fall kam. Der junge Lippstädter wurde zu weiteren Untersuchungen in das örtliche Krankenhaus gebracht. (reh)

