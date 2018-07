POL-FR: Bad Säckingen: Gabelstapler kippt von Laderampe - Fahrer schwer verletzt - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots) - Mit einem Gabelstapler stürzte ein 20 Jahre alter Mann von einer gut einen Meter hohen Laderampe und verletzte sich dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Der Mitarbeiter einer Firma war am Donnerstag gegen 13:25 Uhr gerade damit beschäftigt, eine Palette mit Kartons zu transportieren, als er wegen eines Fahrfehlers von der Rampe geriet. Der Stapler kam auf der Seite zum Liegen. Kollegen des verletzten Mannes konnten ihn befreien. Er wurde, nachdem er erstversorgt worden war, mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Freiburg verlegt. Am Stapler entstand ein Schaden von ca. 10000 Euro.

