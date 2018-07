Freiburg (ots) - Waldshut-Tiengen/Waldshut: Trickdiebstahl beim Geldwechseln

Die Hilfsbereitschaft eines Mannes nutzte am Donnerstagmorgen ein unbekannter Dieb in der Waldshuter Rheinstraße aus. Er bat diesen gegen 09.30 Uhr, einen Euro zu wechseln. Bereitwillig öffnete der Geschädigte seinen Geldbeutel und tauschte den Euro in kleinere Münzen um. Währenddessen wurde der von dem Täter in ein Gespräch verwickelt. Diese Ablenkung nutzte der Unbekannte aus und entwendete das Scheingeld aus dem Geldbeutel des Mannes. Der Geschädigte verständigte umgehend die Polizei, die sofort eine Fahndung einleitete. Der Täter blieb aber unentdeckt. Diesen beschrieb der Geschädigte wie folgt: ca. 50 Jahre alt, 165 cm groß, braune kurze Haare, keine Brille oder Bart, trug dunkles T-Shirt und Jeans. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Waldshut-Tiengen/Tiengen: Pickup schleudert gegen Steinwall - Fahrer leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen überstand ein 31 Jahre alter Pickup-Fahrer den Aufprall gegen einen Steinwall am Ortsausgang von Gurtweil am Donnerstag. Kurz vor 12:00 Uhr war der Mann in einer Linkskurve in der Indlekofer Straße auf regenasser Straße ins Schleudern gekommen. Sein Isuzu geriet von der Straße und kollidierte mit einer Steinwand. Der Fahrer kam ins Krankenhaus nach Waldshut. Sein Auto wurde nicht erheblich beschädigt.

