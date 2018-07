Freiburg (ots) - Bonndorf: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

Drei Verletzte waren bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag am Ortseingang von Bonndorf zu beklagen. Eine 87 Jahre alte Autofahrerin übersah beim Einfahren in die B 315 aus der Bahnhofstraße einen bevorrechtigten Pkw und kollidierte mit dem aus Richtung Gündelwangen herannahenden VW. Durch den Zusammenstoß wurde der VW von der Straße abgewiesen. Die 20-jährige VW-Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen in einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ihre 19 Jahre alte Beifahrerin und die Unfallverursacherin kamen mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Beide Autos wurden erheblich beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe dürfte bei rund 17000 Euro liegen.

Bonndorf: Einbruch in Firma - Portokasse gestohlen

In der Nacht zum Donnerstag wurde in eine Firma in Bonndorf eingebrochen und aus einem Büro das Geld aus einer Portokasse gestohlen. Über ein derzeit im Bau befindlichen Erweiterungsgebäude gelangten der oder die Täter ins Treppenhaus und von dort ins Obergeschoss eines bestehenden Gebäudeteiles. In einem Büro wurde die Portokasse geöffnet und das darin verwahrte Bargeld, Euro und Schweizer Franken, entwendet. Weitere Schränke wurden durchwühlt. Die EG Einbruch (Kontakt 07741 8316-0) hat die Ermittlungen übernommen.

