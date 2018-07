POL-FR: Lauchringen: Auto aufgebrochen - Geldbeutel gestohlen

Freiburg (ots) - In Lauchringen wurde in der Nacht zum Donnerstag ein Auto aufgebrochen und ein im Seitenfach der Türe abgelegter Geldbeutel gestohlen. Auch in diesem Fall dürfte die Tatausführung den zuletzt begangenen Pkw-Aufbrüchen in Klettgau-Erzingen gleichen. Zunächst wird der Innenraum inspiziert, ob Wertsachen darin sind. Wenn ja, wird mit einem unbekannten Gegenstand eine Seitenscheibe eingeschlagen und die zuvor gesichtete Wertsache, in der Regel eine Geldbörse, entwendet. Bei dem in der Friedrich-Fischer-Straße geparkten Opel wurde die Scheibe der Fahrertüre zertrümmert und die sichtbare Geldbörse des Fahrzeugnutzers mit etwas Bargeld und Bankkarten mitgenommen. Der Gesamtschaden dürfte bei rund 300 Euro liegen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell