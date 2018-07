POL-FR: Lörrach: Größerer Rauschgiftfund bei Verkehrskontrolle

Freiburg (ots) - Lörrach: Größerer Rauschgiftfund bei Verkehrskontrolle

Am späten Donnerstagabend ging der Polizei ein mutmaßlicher Rauschgiftdealer ins Netz. Um 22.30 Uhr fiel einer Streife am Ende des Josef-Pfeffer-Weges ein geparktes Auto auf, in dem zwei Männer saßen. Sie wurden kontrolliert und das Auto durchsucht. Im Fußraum entdeckten die Beamten eine Plastikbox mit knapp 80 Gramm Marihuana-Blüten und in der Mittelkonsole weitere Rauschgiftutensilien. Des Weiteren wurden 28 TÜV-Plaketten mit Gültigkeit bis zum Jahr 2020 aufgefunden und ebenfalls sichergestellt. Woher die Plaketten stammen, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

de

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Dietmar Ernst

Telefon: 07621 176105

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell