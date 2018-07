POL-FR: Weil am Rhein: Fußgängerin wird von Auto angefahren und schwer verletzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Weil am Rhein: Fußgängerin wird von Auto angefahren und schwer verletzt - Zeugen gesucht

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Weil-Friedlingen wurde eine Fußgängerin schwer verletzt. Die 72-jährige Frau überquerte kurz nach 11 Uhr die Hauptstraße in Höhe der Klybeckstraße. Nach Schlage achtete sie nicht auf den fließenden Verkehr und wurde von einem Auto gestreift, das von der Blauenstraße nach links in die Hauptstraße einbog. Die Fußgängerin fiel um und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst war rasch am Unfallort, kümmerte sich um die Verletzte und brachte sie ins Krankenhaus. Zwecks Klärung des genauen Unfallherganges sucht die Polizei Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Weil am Rhein zu melden (07621-98000).

