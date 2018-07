POL-FR: Lörrach: Rauschgiftfund nach nächtlicher Ruhestörung

Freiburg (ots) - Lörrach: Rauschgiftfund nach nächtlicher Ruhestörung

Am Freitagmorgen gegen 2.30 Uhr teilte ein Bürger mit, dass beim Friedhof in Stetten Personen lärmen und die Nachtruhe stören. Eine Streife schaute nach dem Rechten und entdeckte zwei junge Männer, die auf einer Parkbank saßen und Urheber des Lärms waren. Sie wurden kontrolliert und zur Ruhe ermahnt. Dabei fiel den Beamten Cannabisgeruch auf, worauf die Männer durchsucht wurden. Einer versuchte heimlich etwas wegzuwerfen, was die Beamten jedoch bemerkten. Bei dem Gegenstand handelte es sich um ein Tütchen mit knapp zwei Gramm Marihuana. Das Rauschgift wurde sichergestellt und der 19-Jährige angezeigt.

