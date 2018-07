POL-FR: Rheinfelden: Autofahrerin fährt Fahrradfahrerin um - Radlerin im Glück

Freiburg (ots) - Rheinfelden: Autofahrerin fährt Fahrradfahrerin um - Radlerin im Glück

Glimpflich davongekommen ist eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall am Donnerstagabend in der Hauptstraße. Sie wurde an der Einmündung zur Kirchstraße von einem Auto umgefahren, dessen Fahrerin die Radlerin beim Einbiegen übersah. Die 68-jährige Fahrradfahrerin kam zu Fall und erlitt glücklicherweise nur leichtere Verletzungen. Am Auto und am Fahrrad entstand geringer Schaden.

de

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Dietmar Ernste

Telefon: 07621 176105

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell